Şok'un 9 aylık cirosu yüzde 35 artışla 8.7 milyar liraya ulaştı

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - ŞOK Marketler, yılın ilk 9 ayında ise yüzde 35’lik satış artışı ile 8.7 milyar TL ciro elde etti.

ŞOK Marketler, Kamuoyu Bilgilendirme Platformu’na (KAP) 2018’in üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre, 2018’in ilk 9 aylık döneminde 270 milyon lira yatırım yaparak 851 yeni mağaza açtı ve toplam mağaza sayısını 6 bin 211’e çıkardı ve 3 bin 700 yeni istihdamla toplam çalışan sayısı 28 bine ulaştı.

Aynı zamanda, halka arz gelirlerinin verimli kullanılmasıyla, finansal borçlarındaki azalma ve operasyonel verimlilik sayesinde ŞOK Marketler, 2018’in üçüncü çeyreğinde 11.7 milyon lira net kâr açıkladı. Şirketin ilk 9 aylık dönemindeki net karı ise 121.9 milyon lira olarak gerçekleşti.

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, “Tüketici fiyat enflasyonunu baskılayan, enflasyonla mücadeleye katkı sağlayan fiyat politikamızın olumlu sonuçları bu dönemde daha da çok hissedildi. ŞOK Marketler olarak, müşterilerimize her gün düşük fiyatlı ürünler sunmaya devam ediyoruz. Bu sayede fiyatlarımız, açıklanan enflasyon rakamlarının her zaman altında kalıyor. Buna ilave olarak; bu dönemde yatırımlarımıza da devam ettik. Yılın ilk 9 ayında 270 milyon TL yatırım yaparak 851 yeni mağaza açtık ve 3 bin 700 kişiye ilave istihdam sağladık. Böylece yaptığımız işin müşterilerimize ve ülke ekonomimize ne kadar büyük bir fayda sağladığını bir kez daha gördük. Güçlü bir satış büyümesi gösterdiğimiz 9 aylık finansal sonuçlarımızdan memnunuz. Bu performansımızı yılın geri kalan aylarında da devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi. (Fotoğraflı)