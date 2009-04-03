Sökülen heykeli Öztürk istedi

Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, Antalya’da sökülen “Aşk Yağmuru" heykelini Kadıköy'e almak istediklerini bildirdi.



Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'nın Kemer ilçesinde yeni seçilen MHP'li Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün "Aşk Yağmuru" heykelini kaldırdığını basından takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Ortada bir sanatçı yorumu, sanatçı emeği var. Sanat eserleri, heykeller, değişik kişilere değişik çağrışımlar yaptırabilir, ya da farklı olarak algılanabilir. Sanat eserinin özelliği de budur zaten. Herkes tarafından farklı yorumlanmak, farklı algılanmak. Sanat dallarının hiç birinde bu tür kısıtlamalar, engellemeler olmamalı. Sanat ve sanatçı özgür olmalı. Biz sanata ve sanatçıya her zaman saygı duyuyoruz. Bu nedenle sansürlenmek istenen, yasaklanmak istenen bu heykeli Kadıköy'ümüze istiyoruz."



Selami Öztürk, heykelin Kadıköy'e getirilmesi amacıyla Kemer Belediyesi ve heykeltıraş Zafer Sarı ile irtibata geçeceklerini kaydetti.



