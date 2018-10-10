Sökeli iş insanı son yolculuğuna uğurlandı

Necati MALDAR/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesindeki evinde yaşamını yitiren iş insanı Kemal Yavuz (58), memleketi Söke ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kuşadası\'nın Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki evinde bir süredir yalnız yaşayan, özellikle inşaat alanında faaliyet gösteren Söke merkezli şirketin yönetim kurulu üyesi, evli ve 2 çocuk babası Kemal Yavuz, dün sabah evinde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre tabancayla göğsüne ateş ederek yaşamına son verdiği anlaşılan Kemal Yavuz\'un ölümü kentte üzüntü yarattı. Yavuz\'un İzmir Adli Tıp Kurumu\'ndan alınan cenazesi, memleketi Söke\'deki Koca Cami\'ye getirildi. Cenaze törenine CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı CHP\'li Süleyman Toyran, meslek odaları temsilcileri, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti yöneticileri, iş dünyasından temsilciler, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kemal Yavuz\'un kardeşleri Melih Yavuz, Tevfik Yavuz ve Uğur Yavuz, taziyeleri kabul etti.

Söke Müftüsü Ahmet Yayla tarafından öğlende kıldırılan cenaze namazının, ardından Kemal Yavuz\'un cenazesi, Söke Asri Mezarlığı\'nda toprağa verildi.



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