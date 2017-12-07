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Söke'den Ağrı'ya pasta kutusunda uyuşturucu sevki

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinden şehirlerarası otobüsle pasta kutusu içinde Ağrı'ya uyuşturucu göndermeye çalışan bir kişi gözaltına alındı

07 Aralık 2017 14:17

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesinden şehirlerarası otobüsle pasta kutusu içinde Ağrı\'ya uyuşturucu göndermeye çalışan bir kişi gözaltına alındı. Ayrıca uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen bir başka operasyonda ise 4 kişi yakalandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Söke Otobüs Terminali\'nden Ağrı\'ya uyuşturucu gönderileceği ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, uyuşturucu sevkiyatı yapması beklenen İ.G.\'yi takibe aldı. Söke ve Germencik ilçe emniyet birimlerinin koordineli çalışması sonucu İ.G., otobüste, pasta kutusu içine gizlenmiş 7 gram kokainle yakalandı. Polis aynı gün ikinci bir ihbarı değerlendirerek, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen İ.K., M.I., S.Y. ve D.B.\'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 3.4 gram sentetik kannabionid adlı uyuşturucu, 7.9 gram esrar ve 1.6 gram kokain ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucu sattıkları belirlenen 6 kişiye de uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.G., İ.K., M.l. ve S.Y. tutuklandı. Şüphelilerden D.B.\'nin yabancı uyruklu olduğu ve ülkeye yasa dışı yollardan geldiği belirlenerek sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. Bir zanlı ise serbest bırakıldı.

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