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Söke'deki yangın ormanlık alana sıçradı AYDIN (A.A)

25 Ağustos 2011 03:48

-Söke'deki yangın ormanlık alana sıçradı AYDIN (A.A) - 25.08.2011 - Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Yenidoğan beldesindeki zeytinlik alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yenidoğan beldesinin üst kısmında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. Yangının belde berkezine iyice yaklaştığı ve vatandaşların korkuyla evlerini boşalttıkları öğrenildi. Yangını kontrol altına almak için Aydın, Didim, Söke, Nazilli ile Muğla Orman Müdürlüklerine ve belediyelere ait arazözlerle yapılan söndürme çalışmaları devam ediyor.

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