-Söke'de yangın AYDIN (A.A) - 24.08.2011 - Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Yenidoğan beldesindeki zeytinlik alanda yangın çıktı. Yenidoğan beldesinin üst kısmında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangına, Aydın, Söke, Didim Orman İşletme Müdürlüklerine ait çok sayıda arazöz ve ekiplerle müdahale edilmeye başlandı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hem ormanlık alana hem de belde merkezine doğru genişledi. Havanın kararmasından dolayı yangına yangın söndürme helikopteri ve uçağı ile müdahale edilemediği belirtildi.