Söke'de esrar ile Hint keneviri ele geçirildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesinde jandarma tarafından çalılık bir arazide yapılan kontrolde, 5 kilo esrar ve bin 50 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Çalıköy Mahallesi\'nde dün akşam devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, çalılık arazide Hint keneviri ekili olduğunu fark etti. Jandarmanın gelen takviye ekipleriyle birlikte yaptığı kontrollerde A.G. adlı şüpheli, 5 kilo esrar maddesini kuruturken suçüstü yakalandı. Arazide yapılan aramalarda ise bin 50 kök Hint keneviri bulundu. A.G. gözaltına alınırken, Hint kenevirleri ve esrar ise imha edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

A.G.\'nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.



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