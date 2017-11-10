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Söke'de 10 Kasım töreni sonrası gerginlik (2)

GÖREVDEN ALINMIŞ Aydın'ın Söke İlçesi'ndeki 10 Kasım töreni sonrası "Burada canlı bomba var

10 Kasım 2017 17:47

GÖREVDEN ALINMIŞ
Aydın\'ın Söke İlçesi\'ndeki 10 Kasım töreni sonrası \"Burada canlı bomba var. FETÖ bu ülkeyi işgal etseydi, halifeliği kaldırırdı\" diye bağırınca polis merkezine götürülen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Seyit Yıldız\'ın, dün itibariyle görevden alındığı ortaya çıktı. FETÖ\'den tutuksuz yargılanan Yıldız\'ın, PDY\'ye dahil kurumla ilgili 7 ayrı suç dosyası olduğu ve bu dosyalardan dolayı davaların sürdüğü öğrenildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, görevden alma resmi yazısının bugün Yıldız\'a teslim edilmesinin planlandığını belirtti.
Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), (DHA)

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