Söke Ovası'nda sezonun ilk pamuk hasadı yapıldı

Necati MALDAR/SÖKE (Aydın), DHA) - AYDIN\'ın Söke İlçesi\'nde, Güngör Koyuncu adlı pamuk üreticisinin yetiştirdiği sezonun ilk kütlü pamuğu 10 lira sembolik fiyatla Yıldırımlar Çırçır İşletmesi\'nce satın alındı.

Ülkenin önemli pamuk ambarlarının başında gelen ve üretilen Söke pamuğu ile marka olan Söke Ovası\'nda, 2017 sezonu pamuk hasadı başladı. Burunköy pamuk üreticilerinden Güngör Koyuncu tarafından üretilen pamuk hasat yapıldı. Sezonun ilk pamuğunu, Yıldırımlar Çırçır İşletmesi kilosu 10 liradan 80 kilo ürünü satın aldı.

Üretici Güngör Koyuncu, bölgede sezonun ilk pamuğunu yetiştirmekten mutlu olduğunu söyleyerek, \"6 Nisan\'da Burunköy Ovası\'nda ektiğim pamuğu sezonun ilk ürünü olarak satmam bana maddiyattan çok manevi bir zenginlik verdi. Mutluyum, inşallah sezon üreticimize hayırlı, bereketli olur\" dedi.

İşletmeci Hüseyin Yıldırım, kendi işletmelerini tercih eden üretici Güngör Koyuncu\'ya teşekkür ederken, tüm pamuk üreticilerine bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

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