Aydın'da elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi Abdul Halim Özbek (26), ağır yaralandı.

Söke'de bir AVM'de yeni açılacak bir iş yerinin elektrik tesisatı yapım işinde çalışan Afgan uyruklu Abdul Halim Özbek elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özbek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Abdul Halim Özbek'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)