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Sokaktan açılan ateşle ikinci kez yaralandı İZMİR (A.A)

28 Ocak 2012 18:08

-Sokaktan açılan ateşle ikinci kez yaralandı İZMİR (A.A) - 28.01.2012 - İzmir'in Buca ilçesinde, Leyla Çalık'ın dün gece, geçen sene olduğu gibi evinde oturduğu sırada kimliği tespit edilemeyen bir kişinin sokaktan açtığı ateş sonucu yaralanmasıyla ilgili, polis kadının yakınlarının ifadelerine başvurdu.  Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaralanan Leyla Çalık'ın (57) kızıyla ilgili sorunlar nedeniyle aile içinde bazı olaylar yaşadığı bilgisine ulaştı. Polis, soruşturma çerçevesinde Çalık'ın yakınlarının ifadesine başvurdu.  Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi. Buca 1199 Sokak'taki apartmanın zemin katında oturan Leyla Çalık (57), sokaktan kimliği belirlenemeyen kişinin açtığı ateşte, pencereden giren merminin vücuduna isabet etmesiyle yaralanmıştı. Sırtından yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan kadının, geçen yıl da aynı şekilde, sokaktan tabancayla açılan ateş sonucu yaralandığı ve failinin bulunamadığı ortaya çıkmıştı.

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