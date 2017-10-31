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Sokakta yürürken silahlı saldırıda ağır yaralandı

Sedat İSKENDEROĞLU/PAYAS (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Payas İlçesi'nde, bir süre önce cezaevinden tahliye olan 29 yaşındaki Mahir Dağ, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı

31 Ekim 2017 04:49

Sedat İSKENDEROĞLU/PAYAS (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın Payas İlçesi\'nde, bir süre önce cezaevinden tahliye olan 29 yaşındaki Mahir Dağ, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden tahliye olan Mahir Dağ, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğadı. Sırtına ve karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Dağ, kanlar içinde yere yığılırken, saldırıyı gerçekleştirenler ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Dağ\'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

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