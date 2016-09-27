Sokakta yaşayan Suriyelilere 100'er lira yardım

"Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı" kapsamında, Türkiye'de kamp dışında şehirlerde yaşayan bir milyon Suriyeliye "Kızılay Kart" ile her ay 100'er lira nakdi yardım yapılacak.

Avrupa Birliği İnsani Yardım ve Sivil Koruma Komiserliği, Türk Kızılayı, AFAD, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Dünya Gıda Programı ile yürütülecek "Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı"nın tanıtımına ilişkin etkinlik düzenlendi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, açılışta yaptığı konuşmada, "Üç milyona yakın mülteci misafirlerimizi barındırıyoruz. Kızılay Kart ile çözüm ortağı olmaktan dolayı çok büyük bir onur duyuyoruz. Bugün de 348 milyon avroluk yeni katkıyla ve yıl sonuna kadar bir milyona ulaşacak yeni kart kullanıcısı sayısıyla bu acıyı dindireceğiz" diye konuştu.

Kınık, projede yer alan tüm paydaşlara teşekkür ederek, "Bu, dünyaya örnek bir sosyal güvenlik ağı projesi olacaktır. Bu, insanların onurunu koruyan, insanların kırılganlıklarının giderildiği, dayanıklılıklarının artırıldığı model olacaktır. Biz Kızılay olarak bu programı çok önemsiyoruz." diye konuştu.

'Uluslararası camiadan toplam destek 512 milyon dolarda kaldı'

AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden de beş yıl öncesine kadar dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan Suriye halkının, bugün dünyadaki mültecilerin yaklaşık 5 milyonunu oluşturduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin tüm dünyadaki Suriyeli mültecilerin yarısından fazlasını tek başına ağırladığını aktaran Bilden, 260 bin sığınmacıyı on ildeki 26 AFAD barınma merkezinde barındırdıklarını söyledi. Bilden, "Buralarda kalan Suriyeliler, her aileye tahsis ettiğimiz 'AFAD Kart' aracılığıyla merkezlerdeki 50 marketten istedikleri ürünü seçerek alışveriş yapıyor" bilgisini verdi.

Türkiye genelinde 305 geçici eğitim merkezinde ve okullarda 312 bin Suriyeli çocuğa örgün eğitim öğretim imkanı sağladıklarını da anımsatan Bilden, yıl sonuna kadar 460 bin sığınmacı çocuğu okullaştırmayı hedeflediklerini kaydetti. Bilden, "Türkiye olarak biz bugüne kadar STK'larımızla birlikte 25 milyar dolar harcadık ancak uluslararası camiadan gelen toplam destek 512 milyon dolarda kaldı. Tek başımıza dünyanın geri kalanından neredeyse 23 kat fazla yardım yaptık. Türkiye'nin Suriyelilere ayırdığı her 24 liraya karşılık tüm dünya ancak 1 lira yardımda bulundu." açıklamasını yaptı.