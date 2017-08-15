Sokakta yaşayan 9 kişilik Afgan aileye esnaf sahip çıktı

Zonguldak’ta, ev bulamadıkları için park ve sokaklarda kalan 9 kişilik Afgan ailesini çevredeki esnaf boş bir eve yerleştirerek sahip çıktı.



Afganistan’dan çalışmak için 11 gün önce Türkiye’ye ardından da Zonguldak’a gelen 9 kişilik Afgan ailesi, maddi imkansızlık nedeniyle ev kiralayamayınca bir süre park ve sokaklarda kaldı. On Temmuz Mahallesi’nde esnafın dikkatini çeken aile, geçici olarak Tepebaşı Mahallesi’ndeki boş bir eve yerleştirildi. 27 yaşındaki Nurullah Noori, 30 yaşındaki İslamuddin Yousuf, 18 yaşındaki Fakhrullah Aizadah, 15 yaşındaki Husain Ali Noorı, 21 yaşındaki Zarifa Noori, 32 yaşındaki MahBıgum Yousuf, 5 yaşındaki Sadruttin Yousuf, 3 yaşındaki SeyayeshNoorı ve 2 yaşındaki TabıshNoori, kullanılmaz haldeki evde bir odada bulunan eşya ve esnafın gıda yardımıyla geçiniyor. Nurullah Noori eşi, 2 çocuğu, kardeşi ve akrabalarıyla birlikte Türkiye’ye çalışmaya geldiklerini anlatarak şöyle dedi:



"Zonguldak’ta ev ve iş bulamadık. Bir haftadır parklarda yatıyoruz. Türkçe bilmiyoruz. Türk halkının bize yardım edeceklerini, ev, iş ve yiyecek vereceklerini düşünerek geldik. Fakat düşündüğümüz gibi olmadı. Vatandaşın sayesinde geçici olsa da bir eve yerleştik."



Esnaf Deniz Kavraz da ailenin durumuna üzüldüğü için yardım etmeye çalıştığını ancak ellerinden fazla bir şey gelmediğini ifade etti.

Yetkili kurumlara başvurduklarını ancak bir çözüm bulamadıklarını anlatan Kavraz, "Devletimizin mercilerini arıyoruz ama emniyet bir şey yapamayacaklarını söyledi. Göç idaresi de ‘bir şey yapamıyoruz. Bekleyecekler, mülteci konumundalar’ diyor. Şimdi bu insanlar ne olacak. Biz de elimizden geldiğince böyle bir yer bulduk. Sağolsun bir arkadaşımızdan eski bir ev ama en azından biz sokaklarda yatmalarına engel olduk. Bu insanlara sahip çıkılması için devletimizden ve vatandaşlarımızdan yardım bekliyoruz. Biz esnaf olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız da. Benim vicdanımı rahat ettirmem gerekiyor bir insan ve bir Türk olarak." ifadelerini kullandı. (DHA)