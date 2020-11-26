T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sokakta sigara içen vatandaştan polise yanıt: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok 

26 Kasım 2020 19:24

Vaka artışının yüzde 50 sınırına yaklaştığı Antalya'da polisin yaptığı Koronavirüs denetiminde maskesini takmayıp sigara içen bir vatandaş, "Adana'dan geldim, Adana'da sokakta sigara içmek yasak değil" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 ilde son bir haftada vaka sayılarındaki artışın yüzde 50'nin üzerine çıktığını, Antalya'nın da bu sınıra yaklaşan iller arasında olduğunu açıklamıştı. Bugün de turizm kenti Antalya'nın işlek caddelerinden Kapalı Yol'da polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Vatandaşların çoğunluğunun maske taktıkları, bazı vatandaşların maskelerinin ise çenelerinin altında durduğu görüldü. Kimi vatandaşların da polisi görünce hemen maskelerini takmaya çalıştıkları gözlendi.

Denetimlerde, cebinde olan maskesini takmayan bir vatandaş, işinin etkisiyle takmayı unuttuğunu söyledi.

Polis ekipleri, şahsın maskesini takmasını sağlayarak, kimlik bilgilerini istedi.

Maskesini çenesinin altına indirerek, sigara içen bir vatandaş ise kente yabancı olduğunu, Adana'dan geldiğini kaydetti.

Vatandaş, polisin "Adana'da yasak yok mu?" sorusu üzerine, "Adana'da sokakta sigara içmek yasak değil" diyerek sigarasını söndürüp maskesini taktı. Polis ekipleri ise şahsın kimliğini isteyerek, işlem uyguladı.

ETİKETLER

KoronavirüsdenetimsigaraAdanaAntalyayasak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24