Sokakta sigara içen vatandaştan polise yanıt: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok 

Vaka artışının yüzde 50 sınırına yaklaştığı Antalya'da polisin yaptığı Koronavirüs denetiminde maskesini takmayıp sigara içen bir vatandaş, "Adana'dan geldim, Adana'da sokakta sigara içmek yasak değil" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 ilde son bir haftada vaka sayılarındaki artışın yüzde 50'nin üzerine çıktığını, Antalya'nın da bu sınıra yaklaşan iller arasında olduğunu açıklamıştı. Bugün de turizm kenti Antalya'nın işlek caddelerinden Kapalı Yol'da polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Vatandaşların çoğunluğunun maske taktıkları, bazı vatandaşların maskelerinin ise çenelerinin altında durduğu görüldü. Kimi vatandaşların da polisi görünce hemen maskelerini takmaya çalıştıkları gözlendi.

Denetimlerde, cebinde olan maskesini takmayan bir vatandaş, işinin etkisiyle takmayı unuttuğunu söyledi.

Polis ekipleri, şahsın maskesini takmasını sağlayarak, kimlik bilgilerini istedi.

Maskesini çenesinin altına indirerek, sigara içen bir vatandaş ise kente yabancı olduğunu, Adana'dan geldiğini kaydetti.

Vatandaş, polisin "Adana'da yasak yok mu?" sorusu üzerine, "Adana'da sokakta sigara içmek yasak değil" diyerek sigarasını söndürüp maskesini taktı. Polis ekipleri ise şahsın kimliğini isteyerek, işlem uyguladı.