Sokakta polis telsizi bulan vatandaş anons geçti: Kimse var mı orada?

Rize'de bir polis memuru tarafından düşürüldüğü tahmin edilen telsiz sokaktan geçen bir vatandaş tarafından bulundu. İşte polis telsizine anons geçen vatandaş ile polis ekipleri arasında geçen diyalog:

"-Alo neresi orası.

-..

-Kimse var mı orada.

-Merkez dinliyor. Polis frekansındasınız.

-Sokakta sizin telsizi buldum. Terminalin yanındaki karakola bırakıyorum.

-Anlaşıldı. Şu anki yerinizi söyleyin biz ekip yönlendirelim.

-Cumhuriyet Karakolu'nun yanındayım ben.

-Anlaşıldı Cumhuriyet Karakolu'na teslim edersiniz siz. 57 22 konuyu takip ederim.

-5722 merkez anlaşıldı tamam."