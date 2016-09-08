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Sokakta polis telsizi bulan vatandaş anons geçti: Kimse var mı orada?

Polis telsizi bulan vatandaş ile polis ekipleri arasında ilginç bir diyalog yaşandı

08 Eylül 2016 20:10

Rize'de bir polis memuru tarafından düşürüldüğü tahmin edilen telsiz sokaktan geçen bir vatandaş tarafından bulundu. İşte polis telsizine anons geçen vatandaş ile polis ekipleri arasında geçen diyalog: 

"-Alo neresi orası.

-..

-Kimse var mı orada.

-Merkez dinliyor. Polis frekansındasınız.

-Sokakta sizin telsizi buldum. Terminalin yanındaki karakola bırakıyorum.

-Anlaşıldı. Şu anki yerinizi söyleyin biz ekip yönlendirelim.

-Cumhuriyet Karakolu'nun yanındayım ben.

-Anlaşıldı Cumhuriyet Karakolu'na teslim edersiniz siz. 57 22 konuyu takip ederim.

-5722 merkez anlaşıldı tamam."

 

 

 

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