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Sokakta oynayan çocukları BİMER'e şikayet etti

Nabi YAZICI- Uğur AYDIN/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, emekli öğretmen S

16 Mayıs 2018 19:12

Nabi YAZICI- Uğur AYDIN/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, emekli öğretmen S.S. evinin önünde, sokakta top oynayan çocukları Başbakanlık İletişim Merkezi\'ne (BİMER) şikayet etti. Zabıta, çocukları ve ailelerini uyardı.
​Körfez Hacı Osman Mahallesi Hüseyin Karayamaç Sokak\'ta oturan emekli öğretmen S.S., evinin önünde oynayan çocuklardan rahatsız olduğunu belirterek 13 Nisan tarihinde BİMER\' şikayette bulundu. BİMER, şikayeti Körfez Belediyesi\'ne bildirdi. Bunun üzerine Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokağa gelerek kontrolde bulundu. Zabıta memurları, sokakta top oynayan çocukları ve bu çocukların ailelerini uyardı. Zabıta, çocuklardan sokaktaki futbol sahasında top oynamalarını istedi. 
Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, S.S.\'nin şikayeti üzerine verdiği cevapta kontrollerin devam edeceği, çocukların rahatsızlık verdikleri takdirde uyarıların tekrar edileceğini bildirdi.

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