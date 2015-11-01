Eskişehir'de seçmenler sokakta oy kullandı

Eskişehir’in Alpu ilçesine bağlı Sarıkavak köyünde seçmenler, uygun bir yer olmaması nedeniyle, daha önceki seçimlerde de olduğu gibi, sokak ortasına kurulan sandıkta oylarını kullanıyor. Seçim sonuçları için oylar, traktör lambasında sayılıyor.

Hürriyet’in haberine göre; 26. Dönem Milletvekili Seçimi için oy kullanma işlemi devam ederken ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor. 45 haneli, 101 seçmeni bulunan Sarıkavak köyü sakinleri, 1040 No'lu sandıkta oylarını kullanıyor. Ancak köy sakinlerinin diğer seçmenlerden tek farkı oy verme işlemlerini, sokak ortasında kurulan kabinlerde ve sandıklarda gerçekleştirmeleri. Seçmenler, köyün en geniş sokağına gelerek, görevlilerden oy pusulalarını, zarflarını ve mührü alarak sokak ortasına kurulan kabine giriyor. Mührü istedikleri partiye vurup, pusulayı zarfa koyarak kabinden çıkan seçmenler, daha sonra yine sokak ortasında bulunan 1040 No'lu sandığa kapalı zarflarını atarak oy verme işlemlerini tamamlıyor.

Uzun yıllardan beri köylerinde seçimin böyle gerçekleştiğini anlatan köy muhtarı Haydar Nadi Gölbek, sıkıntılarının köylerinde muhtar odası olmamasından kaynaklandığını söyledi. Gölbek, “Köyümüzde seçimleri gördüğünüz gibi dışarıda yapıyoruz. Çok zor oluyor. Traktörlerin lambalarıyla seçim sayıyoruz. Sabahları soğuk havalara maruz kalıyoruz. Köyümüzün muhtarı odası olmamasından, topluma açık bir yer olmamasından dolayı sıkıntılar çekiyoruz. Devletimizden, yetkililerden yardım istedik, bakmadılar. Biz de bu ülkede vergimizi veriyoruz, askere gidiyoruz. Yalnız hiçbir yardımdan yararlanamıyoruz. Yetkililerden talebimiz acilen muhtar odasıdır. Çünkü vatandaş dışarıda oy kullanmaktan bıktı. Ancak bu şartlar altında da olsa biz oyumuzu kullanmaya çalışıyoruz” dedi.