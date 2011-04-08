Sokakta namaz kılmak yasaklandı

T24- Tunus'ta sokaklarda namaz kılmak yasaklandı.

Tunus İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, camiler dışında namaz kılmanın "Tunus toplumuna yabancı" olduğu belirtildi ve bu tür durumlara bundan böyle izin verilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, kanunlara uyulmasının gerekliliği de vurgulandı.

Bakanlığın, namaz kılanların yolları kapatmasından kaynaklanan trafik sıkışıklığı, halkın hareket kabiliyetinin sınırlanması, esnafın çıkarlarının zarar görmesi gibi konularında sayısız şikayet başvurusu yapılmasının ardından böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

