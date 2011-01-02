-SOKAKTA HIZ DENEMESİ KÖTÜ BİTTİ ANTALYA (A.A) - 02.01.2010 - Antalya'da, sokaklarda aşırı hız yapan motosikletli gençlerin kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Akdeniz Bulvarında 15-20 motosikletli genç, toplu halde sürat denemesi yaptı. Motosikletli gruptan Serhat Yanık'ın kullandığı 07 CBG 97 plakalı motosiklet ile Ferdi Ünal yönetimindeki plakasız motosiklet, Lal Sitesi önünde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletler, bulvardaki orta refüje çarparak durabildi. Kazada, motosikletten düşerek sürüklenen sürücü Serhat Yanık ile Ferdi Ünal ağır, başka bir motosiklette yolcu olarak bulunan Onur Atik ise hafif yaralandı. Kaza nedeniyle Akdeniz Bulvarı'nda trafik bir süre aksadı. Yaralılar ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ile Antalya Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle olay yerine gelen polis ekiplerini gören motosikletli grup, olay yerinden uzaklaştı. Görgü tanıkları motosikletli grubun, yoğun trafiğe rağmen, tek teker üzerinde motosiklet kullanmak ve aşırı sürat halinde oturağın üzerine ayaklarıyla çıkmak gibi tehlikeli gösteriler yaptıklarını ve kazanın böyle bir esnada meydana geldiğini söyledi. Öte yandan motosikletli grubun kaza anı, Mobese kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.