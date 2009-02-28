Sokakta Fidel 'mucizesi'

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, yaklaşık 3 yıldır kamuoyu önüne çıkmayan Küba lideri Fidel Castro'nun Havana sokaklarında yürüdüğünü söyledi.



Chavez, geçen haftaki Küba ziyareti sırasında bir araya geldiği 82 yaşındaki Castro'nun daha önceki ziyaretlerinden çok daha iyi göründüğünü açıkladı.



Hugo Chavez ayrıca, "Fidel hepimize sürpriz yaptı, bir yürüyüşe çıktı. Fidel Havana'da, sokaklarda yürüyor, onu gördüler. Bir mucize. Halk ağlıyordu" diye konuştu.



'Fotoğrafları ben gördüm'



Castro'nun bunun görüntülenmemesini sağladığına, ancak fotoğraflar bulunduğuna dikkati çeken Chavez, bu fotoğrafları gördüğünü ve bu nedenle kendisini ayrıcalıklı hissettiğini kaydetti.



Chavez, Castro'nun Havana sokaklarında ne zaman yürüdüğü konusundaysa bilgi vermedi.



Fidel Castro, 2006'da bağırsak ameliyatı geçirmesinin ardından kamuoyunun önüne çıkmamış, devlet başkanlığını kardeşine devretmişti.

