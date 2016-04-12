Sokakta ensesinden vurulan Suriyeli gazeteci hayatını kaybetti

Gaziantep'te, IŞİD aleyhine yaptığı yayınlar nedeniyle tehdit edildiği öne sürülen ve geçen pazar günü sokakta yürürken ensesinden vurularak ağır yaralanan Suriyeli 36 yaşındaki gazeteci Mohammad Zahar Alshurgat, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak öldü.

Gaziantep'te, IŞİD aleyhine yaptığı yayınlar nedeniyle tehdit edildiği öne sürülen ve geçen pazar günü sokakta yürürken ensesinden vurularak ağır yaralanan Suriyeli 36 yaşındaki gazeteci Mohammad Zahar Alshurgat, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak öldü.

Suriye iç savaşının ardından ÖSO saflarına katılan ve uzun süre ülkesinde Ebubekir Tugayı adlı birliğin komutanlığını yapan Mohammad Zahar Alshurgat, 10 ay önce sınırı geçerek Gaziantep'e geldi. Evli ve 1 çocuk babası Alshurgat, Gaziantep'e geldikten sonra IŞİD aleyhine yayınlar yapan ÖSO yanlısı Halep Today TV'de çalışmaya başladı. İddiaya göre, yaptığı yayınlar nedeniyle IŞİD tarafından tehdit edilen Mohammad Zahar Alshurgat, geçen pazar günü Değirmiçem Mahallesi'nde telefonla konuşarak yürürken, peşinden gelen ve maskeli olduğu ileri sürülen bir kişi tarafından tabancayla ensesinden vuruldu. Ağır yaralanan Suriyeli gazeteci bugün tedavi gördüğü 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak öldü.

Gaziantep'te öldürülen 2'NCİ Suriyeli gazeteci

Mohammad Zahar Alshurgat, Gaziantep'te öldürülen ikinci Suriyeli gazeteci oldu. Kentte geçen yıl Aralık ayında da IŞİD aleyhine yayınlar yapan 37 yaşındaki Naji Aljarf adlı gazeteci yolda yürürken Alshurgat gibi tabancayla başına ateş edilerek öldürülmüştü.

Öte yandan polis, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerdeki şüphelinin kimliğinin saptanarak yakalanmasına yönelik çalışma yürütüyor.