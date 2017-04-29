Sokakta el bombası bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, temizlik işçileri tarafından sokakta pimi çekilmiş el bombası bulundu. Çevrede güvenlik önlemi alan polisler, el bombasını fünyeyle patlattı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Nazilli Belediyesi temizlik işçileri, bugün saat 14.50’de, iki bina arasında el bombası buldu. İşçiler, polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 20 metre mesafedeki Cumhuriyet İlkokulu’nu boşalttı.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, pimi çekilen el bombasını, fünyeyle patlatıldı. Patlama esnasında çevrede bulunan bazı binaların camları kırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.