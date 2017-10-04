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Sokakta çocuğunun gözü önünde karısını bıçaklayan koca yakalandı

Ö.M., boşanma aşamasında olduğu eşinin çocuklarını kendisine göstermemesi nedeniyle tartıştığını söyledi

04 Ekim 2017 10:59

Gaziantep'te sokakta 8 yaşındaki çocuğunun gözü önünde karısı H.M.'yi bıçaklayan ve ardından kaçan koca Ö.M. Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Çıksorut Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

Gaziantep'te, geçen gün (2 Ekim 2017) eşini sokak ortasında 8 yaşındaki çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak kaçan 32 yaşındaki Ö.M. polis tarafından yakalandı. Ö.M., boşanma aşamasındaki eşi H.M.'yi çocuklarını kendisine göstermediği gerekçesi ile bıçakladığını söyledi.


Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. H. M. 8 yaşındaki oğlu ile yolda yürürken karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Ö.M. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ö.M., yanındaki bıçakla oğlunun ve çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında 3 çocuk annesi eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan H.M., hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakım ünitesine alındı.

Saklandığı evde yakalandı

Olay sonrası kaçan Ö. M., Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Çıksorut Mahallesi'nde saklandığı bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Ö.M., emniyetteki ilk ifadesinde boşanma aşamasında olduğu eşini, çocuklarını kendisine göstermemesi nedeniyle tartıştığı sırada bıçakladığını söyledi.

Sorgulaması süren şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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