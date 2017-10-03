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Sokakta çocuğunun gözü önünde eşini bıçaklayan koca yakalandı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, dün eşini sokak ortasında 8 yaşındaki çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak kaçan 32 yaşındaki Özgür Meriç polis tarafından yakalandı

03 Ekim 2017 19:42

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, dün eşini sokak ortasında 8 yaşındaki çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak kaçan 32 yaşındaki Özgür Meriç polis tarafından yakalandı. Özgür Meriç, boşanma aşamasındaki eşi Hakkın Meriç\'i çocuklarını kendisine göstermediği gerekçesi ile bıçakladığını söyledi.
Olay, dün akşam saatlerinde Zeytinli Mahallesi\'nde meydana geldi. Hakkın Meriç 8 yaşındaki oğlu ile yolda yürürken karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Özgür ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Özgür Meriç, yanındaki bıçakla oğlunun ve çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında 3 çocuk annesi eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Hakkın Meriç, hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakım ünitesine alındı.
Olay sonrası kaçan Özgür Meriç, bugün Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Çıksorut Mahallesi\'nde saklandığı bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Meriç, emniyetteki ilk ifadesinde boşanma aşamasında olduğu eşini, çocuklarını kendisine göstermemesi nedeniyle tartıştığı sırada bıçakladığını söyledi.
Sorgulaması süren şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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