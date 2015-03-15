Sokakta buldukları telefonla selfie çeken iki polis, sahibinin Facebook sayfasından 'bizi bul' dedi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da iki kadın polis, sokakta buldukları cep telefonunun sahibine ulaşmak için telefonun kamerası ile çektirdikleri "selfie" fotoğrafıyla, telefon sahibine, "bizi bul" mesajı gönderdi.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, Amsterdam Merkez Tren İstasyonu'ndaki karakolda görevli iki kadın polis, istasyon civarındaki bir sokakta buldukları telefonun kamerası ile çektikleri selfie'yi telefon sahibinin Facebook sayfasına yükledi.

Fotoğrafın altına da, "Telefonunu sokakta bulduk. Merkez tren istasyonundaki karakolda saklıyoruz. Almaya gelecek misin? Eğer gelmek istersen bizi kendi numarandan ara" notunu düştüler.

Kadın polislerin üniformalı selfie fotoğrafı, telefon sahibinin Facebook arkadaşlarından yoğun ilgi gördü.

Polislerden yeni selfie fotoğrafı isteyenlerin yanısıra, onları yemeğe davet edenler de oldu.