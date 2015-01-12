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Sokakta bir kişi soğuktan donarak öldü

Cenaze yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü

12 Ocak 2015 18:11

Adana’da sokaklarda yaşayan soyadı belirlenemeyen 50 yaşlarındaki Hakan adlı şahıs ölü bulundu. 

Kent merkezinde Ziyapaşa Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Kültür Parkı içinde battaniyelerle soğuktan korunmaya çalışan Hakan isimli şahıs, gece yanında bulunan arkadaşı Şıh Mehmet Burhan'la kameriyede uyudu.

Bugün öğlen saatlerinde Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından parktaki kameriyenin içinde hareketsiz bulunan Hakan'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Arkadaşının cenazesi götürülürken yanında yatmaya devam eden Şıh Mehmet Burhan, Hakan'ın Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde çalışırken emekli olduğunu, eşinden ayrıldıktan sonra ise sokaklarda yaşamaya başladığını söyledi.

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