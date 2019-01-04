SOKAKTA 6 YAŞINDAKİ KIZINI DARP EDEN ANNE İÇİN 1.5 YIL CEZA İSTENDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL,(DHA)

Tuzla\'da sokak ortasında 6 yaşındaki kızını darp eden Ayşen K. hakkında, \"Altsoydan yakın akrabayı kasten yaralamak\" suçundan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede şüphelinin, \"Bipolar afektif bozukluk\" hastası olduğu, suç tarihinde hastalığın davranışlarını yönlendirme yeteneğinin ortadan kaldırdığı belirtilen iddianamede, şüpheli için akıl hastalarına ilişkin güvenlik tedbirlerinin uygulanması hususunun değerlendirilmesi istendi.

Tuzla\'da 25 Eylül 2018 tarihinde sokakta kızı B.D\'yi darp eden Ayşen K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayşen K. hakkında iddianame hazırlandı. Şüpheli Ayşen K.\'nın eşinden 2 yıl önce boşandığı, 6 yaşındaki müşterek çocukları B.D.\'nin velayetinin de şüpheliye verildiği bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelinin velayeti kendisinde olan çocuğu sokakta darp ettiği belirtildi.

Şüphelinin kızını basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde darp ettiği belirtilen iddianamede, şüphelinin eski eşi Ü.D.\'nin de şüpheliden şikayetçi olduğu kaydedildi.

İddianamede, soruşturma kapsamında şüpheli Ayşen K. için Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden rapor alındığı, rapora göre şüphelinin \"Bipolar afektif bozukluk\" hastalığının bulunduğu, hastalığın davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldırdığı, bu nedenle cezai sorumluluğunun bulunmadığı kaydedildi.

Şüphelinin, \"Alt soydan yakın akrabayı kasten yaralama\" suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenen iddianamede, şüpheli hakkında akıl hastalarına ilişkin güvenlik tedbirlerinin uygulanması hususunun mahkeme tarafından değerlendirilmesi talep edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

