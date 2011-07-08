-SOKAKLARDAN HALTERDE DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜNE AĞRI (A.A) - 08.07.2011 - Ağrı'da sokakta simit sattığı sırada halter sporu ile tanışan ve Mayıs ayında Peru'da yapılan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan Arif Koç, yeni hedefini Avrupa şampiyonluğu olarak belirledi. Merkeze bağlı Uçarkaya köyünde yaşayan ve sokakta simit satarken ''Sokaktan 2016 Olimpiyatlarına'' projesi kapsamında halter sporu ile tanışan 16 yaşındaki Arif Koç, geçen yıl düzenlenen halter müsabakalarında iki kez Türkiye şampiyonluğu elde ederek, kısa sürede büyük başarılara imza attı. Türkiye şampiyonu olduktan sonra Peru'nun başkenti Lima'da 8-14 Mayıs tarihleri arasında yapılan Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 85 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli halterci, silkme, koparma ve toplamda kazandığı 3 bronz madalya ile dünya üçüncüsü oldu. Elde ettiği başarıyla hem Türkiye'ye, hem de Ağrı'ya sevinç yaşatan Koç, kente döner dönmez antrenörü Muhlis Akbaş gözetiminde Avrupa şampiyonası hazırlıklarına başladı. Milli halterci Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halterle, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ayhan Yıldırım ve antrenör Muhlis Akbaş sayesinde tanıştığını belirterek, üst üste elde ettiği başarılardan sonra şimdiki tek hayalinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi. Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'yu kendisine örnek aldığını vurgulayan Koç, ''Bundan sonra Türkiye'de ve uluslararası müsabakalarda önemli başarılar elde edeceğime inanıyorum ve bunun için çalışıyorum'' dedi. Türkiye'yi Peru'da temsil etmenin gururunu yaşadığını dile getiren Koç, başta anne ve babası olmak üzere kendisine maddi ve manevi destek sağlayan kişilere teşekkür etti. -AİLESİNİN GURURU OLDU- Milli halterci Koç'un babası Selahattin Koç da oğluyla gurur duyduğunu ifade ederek, antrenörünün tavsiyesi üzerine halter sporuyla tanışan Arif'in, ilk başlarda ''sakatlanır korkusu'' ile spor yapmasına izin vermediğini, ancak oğlunun ısrarı üzerine sesiz kaldığını anlattı. Yarışmalarda başarılı oldukça oğluyla gurur duyduğunu anlatan Koç, ''Köyde yaşadığımız için kendisine maddi açıdan destek sağlayamıyoruz. Ama o Türkiye'nin evladı. Yetkililerin oğluma sahip çıkacağına inanıyorum'' dedi. Sporcunun antrenörü Muhlis Akbaş ise Gençlik ve Spor İl Müdürü Ayhan Yıldırım'ın destekleriyle başlattıkları proje kapsamında keşfettikleri sporcuların yavaş yavaş meyvelerini verdiğine dikkati çekerek, ''Sokakta keşfettiğimiz çocuklar arasında şimdiye kadar en başarılısı Arif çıktı. Biz Arif'ten Türkiye'de derece beklerken, o dünya çapında elde ettiği başarıyla hepimizin gururu oldu. Amacımız bundan sonra yeni Arif'ler yetiştirmektir'' diye konuştu.