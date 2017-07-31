Sokaklarda kutlama izni çıktı: Neymar çarşamba günü Paris'te

Uzun bir süredir Barcelona futbolcusu Neymar'ın transferi için çalışma yürüten Fransız ekip Paris Saint-Germain, mutlu sona oldukça yakın. Fransız haber kaynaklarından geçilen bilgiye göre, yıldız oyuncu çarşamba günü Paris'e gelecek.

Europe 1'de yer alan habere göre; Fransız ekip, Neymar'ın transferini sokaklarda kutlayacak! Bunun için gerekli izinleri alan PSG, Neymar transferi gerçekleştiğinde Paris sokaklarında kutlamalar yapacak.

Gerçekleşmesi halinde 222 milyon Euro bonservis ile dünya futbol tarihinin ekonomik açıdan en büyük transferini gerçekleştirecek olan PSG, 'endüstriyel futbol' çerçevesinde de yeni bir sayfa açacak.