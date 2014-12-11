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Sokaklar polise zimmetlenecek

Emniyet müdürlüklerine gönderilen genelge kapsamında, ülke genelinde cadde ve sokaklar polis devriyelerine zimmetlenecek

11 Aralık 2014 12:53

Emniyet Genel Müdürlüğü, "suçun önlenmesi ve kısa sürede aydınlatılması" gerekçesiyle zimmet uygulaması başlattı.

Milliyet'te yer alan habere göre, ülke genelindeki emniyet müdürlüklerine gönderilen genelge kapsamında, cadde ve sokaklar polis devriyelerine zimmetlenecek. Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz imzasıyla yayımlanan genelge, 81 ilin emniyet müdürlüğüne gönderildi. Polisin halkın can, mal ve ırz güvenliğini sağlamak ve suçları aydınlatmakla görevli olduğunu vurgulanan genelgede, suçluların üzerine giden, suçların işlenmesi için elverişli ortamları yok eden ve suçluların suç işleme kararlılığını zayıflatan stratejiler olan, ‘proaktif polislik’ anlayışıyla önlemlerin alınmasının gerektiği belirtildi.

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