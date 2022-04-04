Sokak röportajında ekonomiyi ve iktidarı eleştiren vatandaş: Uçurtma yapamayan bir millet uçak yapabilir mi?

Sokak röportajında muhabirin "Ekonomiyi nasıl buluyorsunuz" sorusuna bir vatandaşın verdiği yanıt viral oldu. Vatandaş , ekonominin gidişatını ve halkın yaşadığı geçim sıkıntılarını "Ekonomi ve bu iktidara ilişkin bütün icraatlar, kırkı çıkmamış ishal çocuk bezi gibi mundar. O kadar mundar ki gözümüzün içine baka baka sadece palavra atıyorlar. Ülkemizi yönettiğini iddia eden büyüklerimiz "Biz uçak yapıyoruz" diyor. El insaf uçurtma yapamayan bir millet uçak yapabilir mi? Böyle bir saçmalık olabilir mi?16 defa yerli otomobil yollarda dediler. Bu yerli otomobili gören var mı acaba, alanlar cebinde mi taşıyor?" sözleriyle dile getirdi.

Yurtaş Tv isimli Youtube kanalında yayınlanan sokak röportajında bir vatandaşın ekonomiye ve iktidara yönelik eleştirileri sosyal medyada gündem oldu.

Ekonomiyi ve iktidarın yaptığı her şeyi "mundar" olarak tanımlayan vatandaşın, iktidara yönelik eleştirileri şöyle;

"Ekonomiyi ve bu iktidara ilişkin bütün icraatlar toplam olarak kırkı çıkmamış bir çocuk bezi gibi mundar. O kadar mundar ki gözümüzün içine baka baka sadece palavra atıyorlar ve bu palavrayı büyük bir kahramanlıkmış gibi sunmayı, havuz medyasıyla becermeyi hedefliyor.

"Uçurtma yapamayan bir millet uçak yapabilir mi?"

"Biz çocukken uçurtmamızı kendimiz yapardık. Şimdiki çocuklar babadan istiyor. Baba kırtasiyeciden alıyor. Kırtasiyeci Çin'den getiriyor. Ülkemizi yönettiğini iddia eden büyük büyüklerimiz "Biz uçak yapıyoruz" diyor. El insaf uçurtma yapamayan bir millet uçak yapabilir mi? Böyle bir saçmalık olabilir mi?16 defa yerli otomobil yollarda dediler. Bu yerli otomobili gören var mı acaba, alanlar cebinde mi taşıyor? Oyuncak mı bu. Ne diyeyim, keşke karşımda olsalar da konuşsak.

"Sen bir şey görmüyorsun ben sende ne göreyim ki"

Adam Maliye Bakanı "Gözlerimin içine bakın ne görüyorsunuz" diyor. Sen bir şey görmüyorsun ben sende ne göreyim ki. Sen klinik bir vakasın, tıbba havale ediyorum onu. Sokak ağzıyla bu ülke yönetilmeyi hak etmiyor. Böyle tuhaf bir ifade kullanılabilir mi? "Sen kimsin" diyor. Peki sizce hangi devlet daha değerli ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına "sen kimsin ki" diyorsun. Türkiye Cumhuriyeti devletini, devlet olarak kabul edemiyor musun? Eğer ki sen bu kimliği taşıyan insanlara "Sen kimsin ki" diyorsan pardon yani. Sen hangi devletin adına konuşuyorsun ki o adına konuştuğun devlet senin için daha itibarlı da Türk vatandaşını yok sayıyorsun. Böyle bir şey olamaz."

"Vatandaş ne aradığını biliyorsa eğer, nerede aradığını da bilir"

Muhabirin "Mevcut durum nasıl düzelir sorusuna da "Ne aradığını bilen nerede aradığını da bilir. Ne Vatandaş ne aradığını biliyorsa eğer, nerede aradığını da bilir" diyerek yanıtladı.