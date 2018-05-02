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Sokak ortasındaki çatışma kamerada

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde gündüz iki grup arasında kurusıkı tabancaların kullanıldığı çatışma kameraya yansıdı

02 Mayıs 2018 19:08

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova ilçesinde gündüz iki grup arasında kurusıkı tabancaların kullanıldığı çatışma kameraya yansıdı. 1 kişinin gözaltına alındığı olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
Olay, geçen cumartesi gündüz saatlerinde Bornova\'nın Yeşilova Mahallesi\'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine kurusıkı tabancalarla ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, soruşturma kapsamında 1 kişiyi gözaltına aldı.
Öte yandan, olay yerine yakın oturan bir kişi, yanında eşi ve küçük yaştaki oğlu varken çıkan çatışmayı, cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

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