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Sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu

İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,(DHA)-EYÜP'te, 16 yaşındaki Kadir K

14 Eylül 2017 00:56

İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,(DHA)-EYÜP\'te, 16 yaşındaki Kadir K., tartıştığı eski kiracıları olan 34 yaşındaki Engin Güler\'i pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Silahla vurulan yaralının yere yığılma ve çevredeki kalabalığın kaçışma anı, bir binaya ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 18.30 sıralarında, Defterdar Mahallesi Muhtar Asım Nursöz Sokak üzerinde meydana geldi. Eski kiracıları olan Engin Güler, kendilerini evden çıkardıkları gerekçesiyle ev sahibi olan aile ile sokak ortasında tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, ev sahibi Mevlüt K.\'nın oğlu 16 yaşındaki Kadir K., pompalı tüfeği çıkararak Engin Güler\'i karnından vurdu. Ağır yaralanan Güler, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kadir K. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Ekipler, Kadir K.\'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Polis, olayın meydana geldiği yeri güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı. 

VURULMA ANI KAMERADA
Olay anı, bir binanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavga sırasında Kadir Güler\'in vurularak yere yığıldığı görülüyor. Bu sırada, çevredeki vatandaşlar da olayın ardından kaçışıyor.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Ağır yaralanan Kadir Güler\'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 
(FOTOĞRAF)

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