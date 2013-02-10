Sokak ortasında kadına şiddet

Muğla'nın Fethiye ilçesinde alkollü bir çift, bar çıkışı sokak ortasında birbirine girdi. Genç kadın, erkek arkadaşı olduğu belirtilen bir kişi tarafından feci şekilde dövüldü.

Olay, Ölüdeniz Beldesi Hisarönü Mahallesi'nde saat 02.30 sıralarında meydana geldi.Geç saatlere kadar eğlenen çift arasında iddiaya göre barda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.

Alkolün de etkisiyle tartışmaya başlayan isimleri açıklanmayan çift, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

Barın önünde süren tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Genç kadını eve götürmek isteyen erkek arkadaşı, kabul etmemesi üzerine sinirlenerek kadına vurmaya başladı.

Ardı ardına yüzüne aldığı tokat darbeleriyle yere düşen kadın, güçlükle ayağa kalktı.

Sürekli ağlayan kadın, kendini yerlere attı.

Bir süre yerde yattıktan sonra eve gitmeye ikna olan kadınla erkek arasındaki kavga, yolda da devam etti.

