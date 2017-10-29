Sokak ortasında kadına dayak atan polisler hakkında dört buçuk yıla kadar hapis istemi

Antalya’da bir kadını saçından sürükleyerek jopla sokak ortasında döven iki polis hakkında dört buçuk yıla kadar hapis istendi.

Alanya ilçesinde polisler, 3 Ekim’de saat 07.20 sıralarında 40 yaşındaki Kırgız Rahokhan Arıpova isimli kadını saçlarından sürüklemiş, tekmelemiş ve copla dövmüştü. Olayın ardından açığa alınan iki polisten İsmet Kafadar tutuklanmış, meslektaşına müdahale etmeyip seyirci kalan İsmail Uzar da adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Hapis istendi

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre iki polis hakkında ‘kamu görevlisinin nüfuzunu kullanarak silahla, kendisini savunamayacak kişiyi yaralaması’ suçundan bir buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Alanya 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 9 Kasım’da. İddianamede, polislerin Türkmenbaşı Caddesi’nde alkollü veya akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişinin etrafa saldırdığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine geldiği belirtildi.

"Diğer polis müdahale etmedi"

Arıpova’nın “Arabaya bin” diyen polisin yüzüne vurduğu, polisin de copla kadını darp ederek yere düşürdüğü savunulan iddianamede, Kafadar’ın kadına defalarca vurduğu belirtildi.

Ayrıca diğer polisin de kadın saldırmasa da engelleyici bir tavır göstermeyerek, eylemi desteklediği ifade edildi.

Öte yandan cop iddianamede ‘silah’ sayıldı.

Polis "Küfretti" dedi

Arıpova’nın emniyette bilindiğini, akli dengesi yerinde olmadığı için hakkında işlem yapılmadığını belirten tutuklu polis İsmet Kafadar, savcılık ifadesinde, “Arıpova’ya yaklaştığımda elini kolunu sallayarak üzerime yürüdü. Çeneme vurup beni darp etti” dedi.

Kafadar şöyle devam etti:

“Şahsı kenara çekip tehlikesiz bir bölgeye nakletmemiz gerekiyordu. Çeneme vurunca kendime hakim olamadım. Copla müdahalede bulundum. Sendeleyerek yolun ortasına düştü. Kendisini yere atıp bağırıp çağırmaya müsait bir kişiydi. Yere düştükten sonra bana Türkçe küfretti. Bir ara Rusça sözler söyledi ve orta parmağını göstererek el hareketi yaptı. Kendime hakim olamadım, copla ve tekmeyle müdahale ettim.”

Kadını aracın bagajına bindirdikten sonra Konaklı’daki tehlikesiz bölgeye bıraktıklarını anlatan Kafadar, “Telsizden şahsı bölge dışı yaptığımız yönünde bilgi verdik” diye konuştu.

"Yumruk attı"

Kafadar, Alanya 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgu işleminde ise kadının kendisine yumruk attığını ileri sürerek,“Yumruk atınca kendisini kontrol etmek için müdahalede bulundum” dedi.

Diğer polis Uzar da ,“Kafadar bayana yönelik ‘Sen nasıl bana küfredersin, nasıl hareket çekersin’ şeklinde sözler söyleyerek, kendisine hakim olamayarak, copla ve tekmeyle birkaç kez şahsı darp etti” diye ifade verdi.

Kayıt tutmamışlar

Arıpova’nın akıl sağlığının yerinde olmadığı adli muayenede saptandı. Bunun da kadına açılan ‘polise direnme’soruşturmasının takipsizlik verilmesinin önünü açacağı belirtiliyor.

Arıpova’nın 20 Eylül’de cinsel taciz şikayetiyle Alanya Emniyet Müdürlüğü’ne gittiği, üzerinde pasaport ve kimlik olmadığı için geri gönderme merkezine teslim edildiği anlaşıldı.

Merkez tarafından ülkesine gönderilmesi gereken Arıpova’nın bir kayıt olmaksızın bırakıldığı ve sokaklarda yaşamaya devam ettiği belirlendi.