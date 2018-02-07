Sokak ortasında eşini bıçaklayarak öldürdü



Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)- Şişli\'de Leyla Karal tartıştığı eşi Ali Karal tarafından boğazına aldığı bıçak darbeleriyle sokak ortasında öldürüldü. Cinayeti gerçekleştiren Ali Karal ise olayın ardından polise teslim oldu.

Olay Şişli 19 Mayıs Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi, Eser sokakta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eşi Leyla Karal ile sokak üzerinde karşılaşan Ali Karal ile eşi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Karal yanında getirdiği bıçakla eşine saldırdı. Boğazına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan kadın, çevredeki vatandaşların yardımıyla Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti. Leyla Karaldan ise geriye aldığı iki poşet portakal kaldı.

EŞİ POLİSE TESLİM OLDU

Eşini öldüren Ali Karal ise olayın ardından emniyete giderek polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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