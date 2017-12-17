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Sokak ortasına atılan bavuldan iki aylık bebek cesedi çıktı

Olayla ilgili inceleme başaltıldı

17 Aralık 2017 12:20

Antep'in Şahinbey ilçesinde bavulla sokağa atılmış iki aylık bebek cesedi bulundu. Polisin çağrılmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in aberine göre Antep'in Şahinbey ilçesinin Kemal Köker Caddesi'ndeki Yüzüncü Yıl Parkı'nda saat 19.00 sıralarında içerisi buz dolu bavulu gören yurttaşlar bavulu yan tarafa kaldırmak isterken içerisindeki bebek cesedini gördü. Polislerin olay yerine gelmesinin ardından çağrılan 112 ekipleri, bebeğin yaklaşık iki aylık kız çocuğu olduğunu tespit etti. Bavul içerisinde kimlik bulunamadığı için bebeğin ismi ve ailesi öğrenilemedi. Bebeğin çok sayıda yerinde kesik izi olduğunu da raporlarına ekleyen sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset, Antep Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olay yerini doğrudan gören kameranın bulunmaması nedeniyle polis ekipleri civar iş yerlerinin kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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