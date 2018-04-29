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BBC Türkçe

Sokak lambaları otomobil şarj edecek

Önümüzdeki yıllarda fosil yakıtlarla çalışan taşıtları yasaklamaya hazırlanan Hollanda'da elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması için yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Lahey kentinde elektrik direkleri, sokakları aydınlatmanın yanı sıra elekt

29 Nisan 2018 20:30

Önümüzdeki yıllarda fosil yakıtlarla çalışan taşıtları yasaklamaya hazırlanan Hollanda'da elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması için yeni bir uygulama hayata geçiriliyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki elektrik direkleri, sokakları aydınlatmanın yanısıra elektrikli otomobiller için "şarj istasyonu" işlevi de görecek.

Lahey Belediyesi'ne göre "şarj feneri" adı verilen yeni uygulama ile hem elektrikli araç kullanımı teşvik edilecek hem de kamusal alan daha verimli biçimde kullanılacak.

Deneme amacıyla, şehir merkezinde bulunan bir iş parkındaki üç sokak lambası "şarj feneri"ne dönüştürüldü. Her direkte iki adet şarj ünitesi bulunuyor.

Aynı anda 6 elektrikli otomobil, sokak lambaları aracılığıyla şarj edilebilecek.

Lahey Belediyesi, önümüzdeki 6 ay boyunca pilot uygulamanın işleyişini inceleyecek. Projenin başarılı olması halinde kentteki birçok sokak lambası, otomobil şarj ünitesine dönüştürülecek.

Belediye sözcüsüne göre şarj feneri, sokak lambası ve otomobil şarj istasyonun ayrı ayrı kullanılmasından daha hesaplı.

Lahey'de halen her biri 2 şarj noktasına sahip 800 elektrikli otomobil şarj istasyonu bulunuyor.

Uygulamanın, ülkedeki diğer kentlerde de hayata geçirilmesi bekleniyor.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam da 2025 yılından itibaren fosil yakıtla çalışan araçları yasaklayacak.

Hollanda Meclisi'ndeki siyasi partilerin büyük çoğunluğu, bu yasağın ülke genelinde yaygınlaştırılması görüşünde.

Hükümet, elektrikli otomobil kullanımının yaygınlaştırılması için vergi indirimi dahil çeşitli teşviklerde bulunuyor.

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