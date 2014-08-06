Sokak köpeğini önce tekmeledi, sonra boğarak öldürdü

Eskişehir'de hayvanseverler, sokak köpeğini boğarak öldürdüğü öne sürülen H.A.’ya tepki gösterdi. Hayvanseverler ’Kınıyoruz’ yazılı siyah çelengi köpeğin öldürüldüğü boş arsaya bıraktı.

DHA'nın haberine göre, 2 Ağustos tarihinde Gökmeydan Mahallesi Papatya Sokak’ta meydana gelen olayda, yurt dışından malulen emekli olan H.A. evinin karşısındaki arsada gördüğü sokak köpeğini tekmeledi ardından da elleriyle boğarak öldürdü.



H.A.’nın köpeğe saldırması yakındaki bir apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Köpeğin öldürülmesi görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine Eskişehir’de hayvanseverler olaya tepki gösterdi.

Hayvanseverler bugün ilk olarak Odunpazarı Belediyesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.



Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi avukat Mustafa Çakı, şöyle dedi: "Şu anki hukuk sistemimize göre, ne yazık ki sahipsiz bir hayvana eziyet edenlerin ciddi bir şekilde cezalandırılmadığı ve bu eylemlerin suç olarak failin siciline bile işlenemediği bir durum söz konusudur. Mevcut yasalar ancak hayvan sahipli ise etkinlik içermektedir. Yani kısaca hayvanların yaşam hakkını değil, insanın mülkiyet hakkını öncelik eden bir koruma düzeni hukuk sistemimize hakim durumdadır."

Hayvanseverler basın açıklamasının ardından ’Kınıyoruz’ yazılı siyah çelenkle birlikte olayın meydana geldiği yakındaki Gökmeydan Mahallesi Papatya Sokak’a yürüdüler.



Sokaktaki köpeğin öldürüldüğü boş arsaya siyah çelengi bırakan hayvanseverler H.A.’nın oturuğu apartmana doğru "Korkak’ diye bağırdı.

