T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sokak köpeğini önce tekmeledi, sonra boğarak öldürdü

Eskişehir'de evinin önündeki boş arsada gördüğü köpeği tekmeledikten sonra boğarak öldürdüğü öne sürülen kişiye hayvanseverlerden büyük tepki geldi

06 Ağustos 2014 20:57

Eskişehir'de hayvanseverler, sokak köpeğini boğarak öldürdüğü öne sürülen H.A.’ya tepki gösterdi. Hayvanseverler ’Kınıyoruz’ yazılı siyah çelengi köpeğin öldürüldüğü boş arsaya bıraktı.

DHA'nın haberine göre, 2 Ağustos tarihinde Gökmeydan Mahallesi Papatya Sokak’ta meydana gelen olayda, yurt dışından malulen emekli olan H.A. evinin karşısındaki arsada gördüğü sokak köpeğini tekmeledi ardından da elleriyle boğarak öldürdü.

H.A.’nın köpeğe saldırması yakındaki bir apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Köpeğin öldürülmesi görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine Eskişehir’de hayvanseverler olaya tepki gösterdi.

Hayvanseverler bugün ilk olarak Odunpazarı Belediyesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi avukat Mustafa Çakı, şöyle dedi: "Şu anki hukuk sistemimize göre, ne yazık ki sahipsiz bir hayvana eziyet edenlerin ciddi bir şekilde cezalandırılmadığı ve bu eylemlerin suç olarak failin siciline bile işlenemediği bir durum söz konusudur. Mevcut yasalar ancak hayvan sahipli ise etkinlik içermektedir. Yani kısaca hayvanların yaşam hakkını değil, insanın mülkiyet hakkını öncelik eden bir koruma düzeni hukuk sistemimize hakim durumdadır."

Hayvanseverler basın açıklamasının ardından ’Kınıyoruz’ yazılı siyah çelenkle birlikte olayın meydana geldiği yakındaki Gökmeydan Mahallesi Papatya Sokak’a yürüdüler.

Sokaktaki köpeğin öldürüldüğü boş arsaya siyah çelengi bırakan hayvanseverler H.A.’nın oturuğu apartmana doğru "Korkak’ diye bağırdı.
 

ETİKETLER

eskişehirköpekdayak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24