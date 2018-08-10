Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürdüler

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Muğla), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, kimliği belirsiz 2 kişi av tüfeğiyle ateş ederek sokakta bir köpeği öldürdü. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Selvilitepe Mahallesi 107 Sokak üzerinde meydana geldi. Motosikletle dolaşan kimliği belirsiz 2 kişi, av tüfeğiyle sokakta bir köpeğe nişan alarak ateş etti. Saldırganlar ardından olay yerinden ayrıldı. Çevredekiler olayı polise bildirdi. Polis çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırganların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Boynunda tasma bulunan köpeğin sahibinin olup olmadığının da araştırıldığı kaydedildi.

Turgutlu Hayvanları Koruma Dernek Başkanı Seyhan Sallıtepe, köpeğin fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşıp, şu sözlerle tepki gösterdi:

\"Öyle bir ihbar geldi ki, öyle bir görüntüyle karşı karşıya kaldım ki elim ayağım kesildi. Saat 23.05\'te yediemin deposu önünde 2 kişi tüfekle bir köpeği kafasından vurmuşlar, motosikletiyle kaçmışlar.\"



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