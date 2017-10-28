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 SOKAK KÖPEĞİ ARAÇLARIN DURMASINI BEKLEDİ YAYALAR KIRMIZIDA GEÇTİ

  Haber-Kamera: Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA) Ataşehir Kayışdağı Caddesi Yeditepe Üniversitesi kavşağındaki  trafik ışıklarında bekleyen bir sokak köpeği araçların durmasıyla karşıya geçti

28 Ekim 2017 14:30

 
Haber-Kamera: Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)
Ataşehir Kayışdağı Caddesi Yeditepe Üniversitesi kavşağındaki  trafik ışıklarında bekleyen bir sokak köpeği araçların durmasıyla karşıya geçti. Köpek daha sonra üniversitenin ana giriş kapısından içeri girerek gözden kayboldu. Öte yandan aynı kavşakta ise genç bir kadının yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen araçlara aldırmadan yolun karşısına geçmesi dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:
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-Köpeğin ışıklarda beklemesi
-Köpeğin karşıya geçmesi
-Aynı kavşakta bir kadının kırmızı ışığa aldırmadan karşıya geçmesi
 

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