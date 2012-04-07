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Ekonomi

Sokak işgalini bitirmek için her mahalleye garaj

Başbakan Erdoğan, evlerin altında garaj olmadığı için sokakların işgal altında bulunduğunu belirterek, her mahalleye garaj için düzenleme yapacaklarını söyledi.

07 Nisan 2012 08:24

Başbakan Tayyip Erdoğan, evlerin altında garaj olmadığı için sokakların işgal altında bulunduğunu belirterek, mahalle ve sokaklarda garaj yapılması için yasal düzenleme yapacaklarını söyledi.

Başbakan  Erdoğan, dün 1’inci Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi’nde özetle şunları söyledi:

"Dün (önceki) akşam eski mahalleme gittim. İnanın şok oldum. Mahallem eskiden çıplaktı. Şimdi baktım ki işgal altında. Tabii gücenmesinler ama bir yanıyla bu işgal güzel bir şey. Demek ki ülkenin refah düzeyi yükselmiş, herkes araba alabiliyor. Belediyelerimiz başta şahsım olmak üzere kusura bakmasınlar. Çünkü hiç bir imar ve proje uygulanırken evlerin altında, mahallelerde garajlar olmadığı için, yazık ki sokaklar işgal altında. İki araç yan yana geçemiyorsun. Sokaklar dar. Bu hal ne olacak, nereye gideceğiz, o da ayrı bir konu.

Evlerin altına garaj mecburiyeti olduğu halde, bunun parası alındığı halde, biz o mahallede veya sokaklarda niye garajlar yapmıyoruz? Merkezi yönetim olarak bize burada bir yasa düzenlemesi getirmek düşüyor. Bunun adımını atmak durumundayız, buna mecburuz. Çünkü Allah göstermesin, bir hasta çıkarmak, şu olsa bu olsa, gidemezsiniz."

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