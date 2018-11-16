Sokak hayvanlarını böyle topladılar!

Elvan Yılmaz

Çorum’un Mecitözü ilçesinde, sayılarının çoğalması 'gerekçesiyle' artan şikâyetler üzerine, ilçe belediyesi ekipleri tarafından boyunlarına ip geçirilen sokak köpeklerinin toplanmaya çalışılması tepkilere neden oldu. Köpeklerin toplandığı anları cep telefonu kamarasıyla görüntüleyen ve ekiplere engel olmak isteyen Kübra Daldal, köpeklerin ormanlık alana bırakılıp ölüme terk edildiklerini söyledi. Belediye ekipleriyle de tartışan Daldal, "Daha öncede böyle bir şey yapmışlardı. Hâlbuki barınağa götürmüyorlar köpekleri uzaklara ormanlara, çöplüklere atarak aç, susuz ölüme terk ediyorlar" dedi.

"Ölüme terk ediyorlar"

İlçede sokakta başıboş köpek dolaştığı şikâyeti üzerine belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. İddiaya göre, hayvan barınağı olmadığı için sokak köpekleri ile ilgili şikâyetlerin artması üzerine 'harekete geçen' belediye yetkililerince köpeklerin daha da fazla 'çoğalmasını önlemek' için toplanması kararı alındı. Alınan kararın ardından belediye ekipler, sokaklardaki köpeklerin peşine düştü. Belediye görevlileri kovalayarak yakaladığı bazı köpeklerin boynunda ip geçirip traktör kasasına bindirmeye çalıştı.

Bu sırada ilçe sakini Kübra Daldal, 'Siz köpeklere ne yapmaya çalışıyorsunuz?' diyerek köpeklerin götürülmesine engel olmak istedi. Daldal'ın tepki göstermesi üzerine belediye çalışanlarıyla arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrası ekipler, bazı köpekleri elinden kaçırırken, kasasına koydukları 20'ya yakın köpeklerle çevreden uzaklaştı.

Yaşanlara tepki gösteren Kübra Daldal, toplanan köpeklerin kentteki barınağa değil de ilçe merkezi dışımda ormanlık alana bırakılıp, ölüme terk edildiğini söyledi. Daldal, "Ben onlara 'köpekleri nereye götürüyorsunuz?' dedim. Onlar da, köpekleri Çorum’da hayvan barınağına götüreceklerini söylediler. Daha öncede böyle bir şey yapmışlardı. Hâlbuki barınağa götürmüyorlar köpekleri uzaklara ormanlara çöplüklere atarak aç susuz ölüme terk ediyorlar. Bu nasıl olur, bunca köpeğe bu eziyeti etmek ne derece doğru mudur?" dedi.



