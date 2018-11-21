Sokak hayvanları için eylem

Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu, Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili yasa taslağını protesto etmek için 25 Kasım Pazar günü Kadıköy’de buluşacak.

Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu, buluşmayı şu ifadelerle duyurdu:

"Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili yasa taslağı, bakanlıklarca hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı'na sunulmuş durumda ve çok yakında TBMM Başkanlığı'na da sunulması bekleniyor. Yaptığımız bir dizi görüşme neticesinde, özellikle sokak hayvanlarının sürgünü, esareti ve ölümüne sebebiyet vereceği için, hakkında yoğun endişelerimiz bulunan tasarıya dair yasama sürecine gerektiği gibi müdahale etmek amacıyla, 350'ye yakın STK ile oluşturduğumuz Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu, 25 Kasım (bu Pazar), saat 14.00'da, Kadıköy İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın önünde 'Hayvan Hakları Büyük İstanbul Buluşması'nı gerçekleştirecek.

Sokak hayvanlarını ölüme göndermemek, hayvan haklarını bir kez daha gündeme getirmek, 'Katliam yasa tasarısı istemiyoruz' demek ve tasarının, son hâli açıklanarak hayvanlar lehine, görüşlerimiz doğrultusunda düzeltilmesini talep etmek için düzenleyeceğimiz 'Hayvan Hakları Büyük İstanbul Buluşması'na siz de katılın, hayvanların duyulmayan sesini hep birlikte yükseltelim."