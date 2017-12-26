T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sokak hayvanları için denize girdiler

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesinde, aralarında yabancı turistlerin de olduğu bir grup, sokak hayvanlarının yalnızlığına dikkati çekmek için soğuk havaya rağmen denize girip, yüzdü

26 Aralık 2017 23:28

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Didim ilçesinde, aralarında yabancı turistlerin de olduğu bir grup, sokak hayvanlarının yalnızlığına dikkati çekmek için soğuk havaya rağmen denize girip, yüzdü.
Didim Hayvan Dostları Derneği öncülüğündeki grup, Altınkum Sahili\'nde toplandı. Grup üyeleri, çeşitli hayvan kıyafetlerini giyip soğuk havaya rağmen denize girip, 20 dakika kadar yüzdü. Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı\'nda görevli veteriner hekim Ali Karahallı, sahipsiz sokak hayvanları için 10 yıldır bu etkinliğin düzenlendikelrini belirtip, \"Geleneksel hale getirdik diyebiliriz. Destek verenlere teşekkür ediyorum. Amacımız bu soğuk kış gününde sokaklarda sahipsiz halde üşüyen ve zaman zaman aç ve susuz kalan sokak hayvanlarına dikkat çekip, onları koruyabilmek\" dedi.
İrlandalı, İngiliz ve İskoç turistlerin ağırlıklı olduğu etkinliğe, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz de sahile gelerek destek verdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKDİDİM Aydın DHADidimDidim Hayvan Dostları DerneğiSahiliGrupDidim Belediyesi Sokak Hayvanları BarınağıAli KarahallıDestekAmacımızDidim Kaymakamı Mehmet TürközFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24