Yalova'da bir market sokak hayvanları için askıda mama kampanyası başlattı. Market sahibi Furkan Ersan, “Sokakta yaşayan canlar ciddi şekilde aç kalıyordu. Bir müşterim kısıtlama zamanında sokaktaki aç bir kedi için süt aldı. Bir miktar para da bırakarak diğer günlerde benim onlara süt vermemi istedi, kampanyamız böylece başladı. Kampanyaya çocuklar daha fazla ilgi gösteriyor. Harçlığını askıda mama için veren çocuklar var” dedi.

Süleymanbey Mahallesi İstiklal Caddesi’nde faaliyet gösteren market, daha önce ihtiyaç sahipleri için başlattığı askıda ekmek kampanyasından sonra sokak hayvanlarının aç kalmaması için de bir kampanya yürütüyor. Kampanya hakkında bilgi veren işletme sorumlusu Furkan Ersan, böyle bir fikrin ortaya çıkmasında bir müşterisinin katkısının olduğunu söyledi. Kampanya fikrinin pandemi döneminde oluştuğunu anımsatan Ersan, şöyle konuştu:

“Askıda mama kampanyası geçen sene pandeminin ilk çıktığı zamanlarda başladı. Geçen sene pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar bu yıl olduğu gibi vardı. Sadece belli iş kesiminden çalışanlar için sokağa çıkma serbestti. Ben de market işletiyorum. Sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarda sokakta yaşayan canlar ciddi şekilde aç kalıyordu. Bir müşterim kısıtlama zamanında sokaktaki aç bir kedi için süt aldı. Bir miktar para da bırakarak diğer günlerde benim onlara süt vermemi istedi, kampanyamız böylece başladı. Ben de bu müşterimin duyarlı hareketiyle ‘askıda mama’ kampanyası başlattım. Zaten iş yerimde ihtiyaç sahipleri için de askıda ekmek uygulaması devam ediyor. Yani böyle bir kampanyayı aç ve susuz kaldıklarında dertlerini dile getiremeyen can dostlarımız için de başlatmış olduk”.

“Çocuklar harçlıklarını veriyor”

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın haber portalı, Gazetecilik Platformu'ndan İsmail Ersan'ın haberine göre, kampanyayı ilk defa görenlerin şaşırdığını aktaran Ersan, şunları kaydetti:

“Müşterilerimiz ve yoldan geçen vatandaşlar bu kampanyaya çok şaşırıyor. Pek çok yerde askıda ekmek uygulamasının olduğunu, ancak sokak hayvanları için böyle bir kampanyayı ilk defa gördüklerini söylüyorlar. Bu kampanyamızı takdir edenler çok. En çok ilgiyi çocuklar gösteriyor. Bazı çocuklar harçlığından bir miktarını askıya mama olarak bırakıyor. Bazı çocuklar da askıdan mama alarak başka sokaklardaki kedilere götürüp bırakıyorlar. Bazen çocuklar alacakları bir çikolatadan vazgeçerek askıya mama bırakıyor. Çocuklar bu işi çok sahiplendi. Bazı çocuklar eve gidip ailesini markete getirip onlara mama aldırıyor. Kentte yaşayanlar aldıkları kedi ve köpekleri sıkıldıklarında köylere bırakıyor. Bazı köylüler de askıdan mama alarak köydeki hayvanları besliyor”.

"Bazı müşterilerimiz çuval olarak askıya mama alıyor"

Kampanya sayesinde mahalledeki sokak hayvanlarının açlıktan kurtulduğunu belirten Ersan, şöyle devam etti:

“Mahalledeki sokakların pek çok yerinde kedi maması var. İsteyen askıya mama alıyor. Aç bir can dostu görenler de gelip askıdan ücretsiz mama alıyor. Günde askıya ortalama olarak 3 kilo mama bırakılıyor. Bazen askıda mama bitiyor, yine de isteyenleri boş göndermiyoruz. Bazı müşterilerimiz çuval olarak askıya mama alıyor. Biz de o mamaları alıp köylerdeki hayvanlara götürüyoruz. Gerçekten pandemide sokak hayvanları aç kalıyordu. Bu kampanyayı her işletme uygulayabilir. Böylece hem sokak hayvanları aç kalmaz hem de bir farkındalık oluşturulur”.

"Paramız olmadığında da askıdan mama alarak kedilere veriyoruz"

Hamza Şava askıda mama kampanyasına en çok destek veren çocuklardan. Şava, kedilere mama verirken çok mutlu olduğunu söyledi.

Harçlığının bir kısmını kedilere mama almak için ayırdığını belirten Şava, “Harçlığımın bir kısmını askıda mamaya veriyorum. Bazen de askıdan mama alarak başka sokaklardaki kedilere götürüyorum. Babamdan daha fazla harçlık alıyorum, nedenini sorunca da askıya mama koyacağım diyorum. Arkadaşlarıma da söylüyorum, onlar da gelip askıya mama alıyor. Furkan amca çok güzel bir kampanya başlatmış. Paramız olmadığında da askıdan mama alarak kedilere veriyoruz.” dedi.