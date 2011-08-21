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Dünya

Sokak festivali çatışmaya dönüştü HAMBURG (A.A)

21 Ağustos 2011 16:56

-Sokak festivali çatışmaya dönüştü HAMBURG (A.A) - 21.08.2011 - Almanya'nın Hamburg kentinde her yıl Sternschanze semtinde düzenlenen sokak festivalinde dün gece gençlerle polis arasında çatışma çıktı. Olaylar sırasında 30 gösterici gözaltına alındı. Solcuların toplanma yeri olan "Rote Flora" adlı kültür merkezi önünde bir grup eylemci, önce cadde üzerindeki bir çöp bidonunu ateşe verdi, daha sonra da bir banka şubesinin pencerelerini kırmaya çalıştı. Polisin müdahale etmesi üzerine, bir grup gösterici polise şişe, taş ve molotofkokteyli attı. Polisin tazyikli suyla müdahale ettiği göstericiler, kurdukları barikatları ateşe verdi. Eylemcilerin bir aracı da ateşe vermesi sonucunda 4 polis arabası hasar gördü. Yaklaşık 2000 polisin görev yaptığı gecede iki polisin hafif yaralandığı bildirildi.

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