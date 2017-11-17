Sokak düğününde silahlı kavga: 3'ü polis, 7 yaralı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde, sokak düğününde çıkan kavgada pompalı tüfekle havaya ateş edilmesi sonucu 3\'ü polis, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 02.00 sırlarında Örnekköy Mahallesi 7402 Sokak\'ta meydana geldi. Sokaktaki düğünde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken, bazı kişilerce pompalı tüfekle rastgele ateş edildi. Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet, özel harekât ve yunus ekibi sevk edildi. Kavga sırasında B.D., E.K. ve H.D ile o sırada evinin penceresinde bulunan saçmaların isabet ettiği A.T. yaralandı. Kavgaya müdahale eden 3 polis memuru da hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan H.D.\'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kavgaya karışan 14 kişiyi gözaltına aldı, silah kullanan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.