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Dünya

Sokak çocuklarını almayan restorana soruşturma açılıyor

Delhi Eyaleti Başbakan Yardımcısı Manish Sisodia, sokak çocuklarına yemek servisi yapmayı kabul etmeyen restoran için;"İddialar doğru çıkarsa restoranın ruhsatının iptal edilebilecek" dedi

14 Haziran 2016 16:48

Hindistan'da bir kadın, kocasının doğum günü nedeniyle sokak çocuklarına yemek ısmarlamak istedi. Ancak restoran yetkilileri sokak çocuklarına yemek servis etmeyi reddetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yaşayan yazar Sonali Shetty, kocasının doğum gününü farklı bir şekilde kutlamaya karar vererek; sokak çocuklarını yemek yemeleri için bir restorana götürdü. Ancak restoran yetkilileri, sokak çocuklarına yemek servis etmek istemeyerek, bu isteği geri çevirdi.

Restoran yetkilileri uyguladıkları davranışı, ‘çocukların sorun yarattığını ve diğer müşterileri rahatsız ettiğini' öne sürerek savundu. Shetty ise restoran önünde protesto düzenleyerek; "Aslında zengin ile fakir insan arasında fark yoktur. Ancak fakirseniz, bir restoranda oturup yemek yemeye bile hakkınız yok." ifadelerini kullandı. 

Delhi Eyaleti Başbakan Yardımcısı Manish Sisodia da restoran hakkında soruşturma açılması talimatı vererek; olayı ‘insanlık dışı' olarak niteledi. Sisodia, iddiaların doğru çıkması halinde restoranın ruhsatının iptal edilebileceğini vurgulayarak; "Bu tipik sömürgeci zihniyet. Bizim anayasamızda ise eşitlik vardır" şeklinde konuştu.

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